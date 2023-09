Unbekannte beschädigen Geschäftsscheibe

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr die Scheibe eines Drogeriemarkts in der St.-Katharinenstraße mutwillig beschädigt. Mit einem Stein warfen die Täter gegen die Scheibe, wobei an dieser ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft in diesem Zusammenhang auch, ob es sich bei der Tat möglicherweise um mutwilligen Vandalismus oder einen Einbruchsversuch gehandelt hat. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/20160 zu melden.