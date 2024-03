Unachtsamkeit führt zu Unfall

Eine 45 Jahre alte BMW-Fahrerin ist am Montagmittag aus Unachtsamkeit auf der L 196 zwischen Pfullendorf und Ostrach in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault kollidiert Nach Angaben der Polizei geriet der Renault durch den Zusammenprall ins Schleudern, prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum und kam in einer Grünfläche zum Stehen. Die 75 Jahre alte Fahrerin zog sich ebenso wie die Unfallverursacherin glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. An ihren Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt wird.