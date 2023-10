Nach fünf Jahren muss das Café „Stil & Genuss“ am Pfullendorfer Marktplatz nun schließen. Doch stattdessen haben sich Inhaberin Anja Brucker und ihr Sohn eine Alternative überlegt, die nun in den Räumlichkeiten des Cafés angeboten wird und die vor allem die männlichen Besucher erfreuen dürfte: Aus dem Café wurde angegliedert an den bestehenden Friseursalon von Anja Brucker ein Barbershop eröffnet.

Café war nicht mehr tragbar

Für das Café habe sie die Notbremse ziehen müssen, erzählt Brucker im Gespräch mit Schwäbische.de. „Mein Sohn steigt in der vierten Generation in das Geschäft ein, da geht es auf keinen Fall, dass wir das Café durch die Einnahmen im Friseursalon am Laufen halten“, erklärt sie. „Wir haben uns deswegen für ein Ende mit Schrecken als für ein Schrecken ohne Ende entschieden.“

Vor Corona noch 20 Mitarbeiter

Der Start vor Corona sei gut gewesen. Insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe Brucker damals noch beschäftigt. Inzwischen seien es noch zehn. Die Küchenchefin, die sie vor Corona beschäftigt habe, musste sich wegen der Kurzarbeit und den Schließtagen einen anderen Job suchen, erzählt Brucker.

Ich wollte doch keine alten Torten anbieten oder nachher die Hälfte wegschmeißen. Anja Brucker

Nach Corona seien die Besucherzahlen eher verhalten gewesen. „Wir hatten es auch schon mit verkürzten Öffnungszeiten versucht, aber es hat sich einfach nicht gelohnt“, sagt Brucker.

Keine Kuchen mehr zum Mitnehmen

Zudem habe sie ein Lieferantenproblem gehabt. „Unser Lieferant hätte uns nur noch beliefert, wenn wir mindestens zehn Kuchen abgenommen hätten“, sagt die Inhaberin. Das hätte sich aber für das kleine Café nicht gelohnt. „Ich wollte doch keine alten Torten anbieten oder nachher die Hälfte wegschmeißen“, erzählt sie.

Kuchen und Gebäck habe es daraufhin trotzdem gegeben, da die Küchenchefin gelernte Konditorin gewesen sei. Nur habe sie keinen Meistertitel gehabt, was der Grund gewesen sei, dass keiner der Kunden mehr einen Kuchen zum Mitnehmen kaufen konnte. So habe sich das Geschäft kaum mehr gelohnt.

Abschied war sehr emotional

„Der Abschied war dementsprechend sehr tränenreich“, erzählt Brucker. Einige ihrer Mitarbeiterinnen hätten sie bereits beim Start des Cafés begleitet. „Die Hauptleiterin des Café und ich haben uns fünf Jahre jeden Tag gesehen, da war der Abschied wirklich sehr emotional“, erzählt sie.

Das ist jetzt geplant

Aus dem Café wurde so durch ihren Sohn, der immer wieder Fortbildungen besucht, ein Barbershop für Männer, so Brucker. In diesem stehe beispielsweise auch ein Motorrad. „Der Friseursalon läuft nach wie vor sehr gut und wir haben auch keine Probleme, Nachwuchs zu finden“, erzählt die Inhaberin.

Aber auch heute könne man auf einen Kaffee oder auf der Suche nach einem kleinen Geschenk im Laden vorbeikommen. „Wir hatten eine wirklich sehr schöne Zeit, aber blicken jetzt nach vorne und sind gespannt, was noch kommt“, sagt sie abschließend.