Tim, Tula und „Kindergarten plus“

Ein von den Lions Clubs Überlingen und Sigmaringen-Hohenzollern organisiertes Seminar für Erzieherinnen und Erzieher fand jetzt in Pfullendorf statt. Unter dem Motto „Stark fürs Leben“ stand hier das Bildungsprogramm Kindergarten im Mittelpunkt, heißt es in der Pressemitteilung des Lions-Clubs.

Demnach ist Kindergarten plus ein wissenschaftlich fundiertes und bundesweit erfolgreiches Bildungs- und Präventionsprogramm für Kinder in Kindertageseinrichtungen. Tim und Tula, zwei Handpuppen, bringen den Kindergartenkindern spielerisch die Bildungsschwerpunkte „Soziales und emotionales Lernen“, „Sprache und Kommunikation“ sowie „Werte und Kultur“ nahe.

Insgesamt ließen sich 21 Erzieherinnen und Erzieher aus zehn verschiedenen Kindertagesstätten aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen zu pädagogischen Fachkräften Kindergarten plus schulen. Die Referentin Manuela Wagner ist eine erfahrene Dozentin der „Deutschen Liga für das Kind“ und eine gefragte Beraterin für Sprache und Entwicklung im Elementarbereich.

Dass das von Alex Huenges federführend organisierte Seminar nach Ansicht der Veranstalter ein Erfolg war, bestätigten dann auch alle Teilnehmer in der Abschlussrunde: Der Großteil wird das Programm Kindergarten plus zukünftig in seinen Kindertagesstätten einsetzen!