Taschen–Kunst begeistert Besucher

Die Bag–Art–Ausstellung mit Tüten Thitz ist am Sonntag, 16. Juli, mit einer Finissage in Pfullendorf zu Ende gegangen. Die Leiterin der Städtischen Galerie „Alter Löwen“ Hermine Reiter und Tüten Thitz haben in einem Künstlergespräch die Schau Revue passieren lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund 1500 Besucher haben die Ausstellung besucht. Viele zeigten sich begeistert über die Farbenfreude und die Vielfältigkeit, so die Stadt. Besonders beeindruckt seien die Besucher von den älteren Aquarellen gewesen, die Thitz auf seinen Reisen gemalt hat und welche bisher noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren. Die nächsten Ausstellungen werden den Künstler nach Taiwan, Basel und Seattle führen.

Im Rahmen der Finissage wurde die neue limitierte Shopping–Bag aus recyceltem Material mit dem von Thitz gemalten Pfullendorf–Gemälde den Besuchern vorgestellt. Für 29 Euro ist sie im Galerie–Shop erhältlich.

Auf große Resonanz stieß laut Mitteilung die Tüten–Kunst–Aktion. Rund 200 gestaltete Taschen wurden in der Ausstellung abgegeben. Die Leute sollten im örtlichen Einzelhandel einkaufen und dann die erhaltenen Tüten gestalten. Hermine Reiter erklärte bei der Finissage, dass dies von Seiten der Galerie bestimmt nicht die letzte gemeinsame Aktion mit dem Einzelhandel war.