Pfullendorf

Stadtbücherei erweitert ihr Vorleseangebot

Pfullendorf / Lesedauer: 2 min

Francesca Rimauso liest Pinocchio in einfachem Italienisch in der Stadtbücherei Pfullendorf. (Foto: Stadtbücherei )

Unter dem Titel „Lit–für–Kids“ wird in der Stadtbücherei Pfullendorf regelmäßig vorgelesen, um Kinder möglichst frühzeitig für Geschichten und Bücher zu begeistern. Unzählige Vorleseevents wurden in den vergangenen Jahren mit der Unterstützung engagierter, ehrenamtlicher Vorlesepaten realisiert und damit Freude am Lesen geweckt und Leseförderung aktiv vermittelt, teilt die Stadtbücherei mit.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 14:07 Von: sz