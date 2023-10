Zu einem Brand mit hohem Sachsachschaden kam es am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr in einer Trocknungshalle für Biomasse in Schwäblishausen. Grund für den Brand war laut Polizei vermutlich ein Funkenflug bei Schweißarbeiten neben der Trocknungshalle. Hierbei geriet Biomasse in Brand und es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Feuerwehr Pfullendorf war mit 46 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.