Pfullendorf

Schmierereien verursachen erneut Sachschaden

Pfullendorf / Lesedauer: 1 min

Nachdem bereits am Wochenende die Realschule beschmiert worden war, hat mutmaßlich derselbe Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag auch an der Kasimir-Walchner-Schule eine Schmiererei hinterlassen, wie die Polizei berichtet.