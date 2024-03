Polizei sucht Unfallfahrer

Ein Auffahrunfall mit Fahrerflucht hat sich am Montag gegen 12 Uhr an einem Kreisverkehr in der Aftholderberger Straße ereignet. Als ein 23-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr anhalten musste, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer, der von einem Parkplatz auf die Straße einfahren wollte, gegen dessen Wagen. Der Unfallverursacher setzte anschließend unbeeindruckt seine Fahrt fort, wie die Polizei mitteilt. Am Fahrzeug des 23-Jährigen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Gegen den flüchten Fahrer des 3er oder 4er BMW mit Sigmaringer Teilkennzeichen wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.