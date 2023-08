Polizei bittet um Hinweise auf Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts in der Otterswanger Straße erbittet sich der Polizeiposten Pfullendorf Hinweise auf einen Unfallbeteiligten. Im Begegnungsverkehr streiften sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Audi A3 sowie ein dunkelblauer Lieferwagen, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei entstand rund 500 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr im Anschluss an die Kollision weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den dunkelblauen Lieferwagen und dessen Fahrer nehmen die Ermittler unter Telefon 07552/20160 entgegen.