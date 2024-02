Im Rahmen der von Kreisarchivar Edwin Ernst Weber, in Zusammenarbeit mit der Stadt Pfullendorf, konzipierten und organisierten Vortragsreihe zum 800. Jubiläum der Pfullendorfer Stadterhebung im Jahr 1220 referierte der aus Herdwangen stammende Archäologe Ralf Keller bereits im Oktober 2022 in Pfullendorf über das Thema „Die Pfullendorfer Siedlungsgeschichte in vorschriftlicher Zeit“. Da der Vortrag damals bereits einen sehr großen Zuspruch erfuhr, hat sich Keller bereit erklärt, seinen Vortrag nun nochmals in Pfullendorf zu wiederholen. Die Wiederholung findet am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der historische Ratssaal im Alten Rathaus von Pfullendorf. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Pfullendorf und seine Umgebung waren schon Jahrtausende vor dem Beginn schriftlicher Überlieferung besiedelt. Wer in diesem langen Zeitraum hier lebte und wie die Menschen lebten und wirtschafteten, lässt sich aus archäologischen Funden erschließen. Deutliche Reste sind etwa frühkeltische Grabhügel und vorgeschichtliche Wallanlagen, die sich in den Wäldern der Umgebung erhalten haben.

Anhand der archäologischen Funde und Fundstellen zeichnet der Vortrag die Besiedlungsgeschichte des Stadtgebiets und des Oberen Linzgaus nach. Darüber hinaus geht der Vortrag auf die Ortsnamen ein, die als Überreste aus der Anfangszeit der heutigen Dörfer eine weitere Geschichtsquelle bilden. Sie beleuchten die Frühgeschichte und Entwicklung der modernen Siedlungslandschaft und werfen auch ein Licht auf die Ursprünge des Dorfes Pfullendorf, noch vor seiner ersten urkundlichen Erwähnung und lange bevor es zur Stadt erhoben wurde.

Ralf Keller stammt aus Herdwangen. Seit 2016 ist er Mitgründer und Geschäftsführer der Archäologiefirma „fodilus“.