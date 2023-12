Opel-Fahrer verliert Kontrolle über Auto

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich laut Polizeibericht am Sonntag gegen 9.15 Uhr auf der L 194 ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr auf aus Richtung L 456 kommend in den Kreisverkehr der Mengener Straße ein und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet ins Schleudern, überfuhr einen Teil des Kreisverkehrs und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Der Opel des Unfallverursachers wurde an der Front stark beschädigt und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Der 26-Jährige blieb unverletzt.