Nach Zweifel an der Darstellung: Frau täuscht Überfall nur vor

Als nur vorgetäuscht hat sich der angebliche Überfall auf eine 20-Jährige am Donnerstagmorgen in Pfullendorf erwiesen. Wie die Polizei zum damaligen Zeitpunkt mitteilte, wurde am Donnerstagmorgen in der Straße „Am Litzelbacher Weg“ eine junge Frau eigenen Angaben zufolge auf dem Weg zur Arbeit von einem Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt.

Das soll passiert sein

Demnach soll der 20-Jährigen gegen 5.30 Uhr ein etwa 180cm großer Mann mit einem Baseballschläger von hinten auf den Rücken geschlagen und deren Stoffbeutel samt darin befindlichem Wechselgeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags an sich genommen haben.

Anschließend soll der Täter in Richtung „Im Goldäcker“ geflüchtet sein. Der Unbekannte wird mit etwas bereiterer Statur beschrieben und trug offensichtlich weiße Airforce Schuhe und einen Kapuzenpullover.

Erste Zweifel der Polizei

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich bereits früh erste Zweifel an der Darstellung der Frau, so die Polizei. Im Rahmen ihrer Vernehmung räumte sie zwischenzeitlich ein, das Delikt frei erfunden zu haben. Sie gelangt nun selbst wegen Vortäuschens einer Straftat zur Anzeige.