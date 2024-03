Pfullendorf

Nach Unfall geflüchtet

Pfullendorf / Lesedauer: 1 min

Beim Vorbeifahren hat laut Polizei am Dienstag gegen 17. 15 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin in der Paul-Heilig-Straße wohl mit der offenstehenden Hintertüre einen geparkten VW touchiert und an diesem einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht.