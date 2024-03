Müllgroßbehälter geraten in Brand

Zwei Müllgroßbehälter für Gelbe Säcke sind am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße „Am Stadtweiher“ in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Die Flammen konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sowie die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden fiel gering aus. Unklar ist bislang, weshalb die Mülltonnen in Brand gerieten. Derzeit schließen die Ermittler nicht aus, dass diese von einem Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.