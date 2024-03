Mit frisiertem E-Bike unterwegs

Nicht schlecht staunten Einsatzkräfte der Motorradstaffel, als ihnen am Dienstagvormittag in der Heiligenbergstraße ein E-Bike-Fahrer rasant entgegenkam, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Auf rund 60 km/h brachte es das Zweirad, weshalb die Beamten den 56-jährigen Radler stoppten. Offensichtlich wurden an dem Gefährt diverse Veränderungen vorgenommen und unter anderem auch ein zweiter Akku eingebaut. Die Polizisten stellten das E-Bike sicher. Der 56-Jährige, der darüber hinaus keinen Führerschein besitzt, muss nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.