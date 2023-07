Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 50-Jähriger mehrere Finger abgetrennt. Wie die Polizei in Ravensburg am Mittwoch berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstag in einer Werkshalle in Pfullendorf. Der Mann arbeitete dort demnach an einer automatischen Sägemaschine.

Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Arbeiter zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unglücksursache auf.