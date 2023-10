Mann kommt nach Containerbrand in Fachklinik

Der 34-jährige Bewohner der Containerunterkunft im Bannholzer Weg, der dringend tatverdächtig ist, am Sonntagabend in seinem Zimmer ein Feuer gelegt zu haben, ist zwischenzeitlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das teilt die Polizei mit.

Bei der Vorführung vor einem Haftrichter am Montag ordnete der aufgrund des Gesundheitszustands des Mannes und einer nicht auszuschließenden Wiederholungsgefahr dessen Einweisung in eine entsprechende Klinik an, heißt es in der Pressemitteilung. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den 34-jährigen Deutschen sind aktuell noch nicht abgeschlossen.