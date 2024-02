Märchenhaftes Konzert in Lautenbach

„Sagen, Märchen, fantastische Geschichten“ - unter diesem Motto steht auch die Neuauflage für das gemeinsame Konzert-Projekt vom Gesangverein Pfullendorf und dem Kreutzer-Chor Meßkirch, zu dem die Sängerinnen und Sänger am Sonntag, 3. März, um 16.30 Uhr in den Wilhelm-Meister-Saal der Dorfgemeinschaft Lautenbach einladen. Die Chöre haben bereits im November im Meßkircher Schloss ein Konzert mit ähnlichem Repertoire erfolgreich gestaltet.

Das Publikum darf sich darauf freuen, musikalisch in die Welt aus überlieferten alten Sagen, von bekannten Märchen und auch von moderneren Erzählungen einzutauchen, heißt es in der Ankündigung. Wer kennt sie nicht, die Geschichten von „Harry Potter“ oder vom „Hobbit“? Auch die Abenteuer, die Dorothy und ihre Freunde im „Zauberer von Oz“ erlebt haben, sind vielen ein Begriff. Ebenso wird wohl jeder schon mal von der „Loreley“ oder der „Undine“ gehört haben, jenen viel beschriebenen und besungenen Sagengestalten. Für all diese Wesen bieten die Melodien von zum Beispiel Conradin Keutzer und Friedrich Silcher, Antonin Dvořák und Engelbert Humperdinck einen stimmungsvollen Rahmen, der auch noch die eine oder andere Überraschung bereit hält.

Die musikalische Leitung hat Monika Heinen-Wolf, Chorleiterin des Kreutzer-Chores, unterstützt von Elena Orlova am Klavier und den Solisten, darunter dem Chorleiter des Gesangvereins, dem Bariton Vincent Gühlow. Der Eintritt für dieses „zauberhafte“ Erlebnis ist frei, die Chöre freuen sich aber über Spenden.