Lucy van Kuhl kommt zurück nach Pfullendorf

Vor zwei Jahren begeisterte Lucy van Kuhl bereits das Publikum in Pfullendorf. Jetzt ist es soweit: Sie präsentiert „Auf den zweiten Blick“ am Mittwoch, 28. Februar um 20 Uhr wieder in Pfullendorf im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.

Diesmal kommt sie ins Autohaus Brucker, Otterswanger Straße 1. Der Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro bei der Touristinformation in Pfullendorf, erreichbar unter der Telefonnummer 07552/251131 oder per Mail an [email protected] sowie an der Abendkasse.

Verliebt auf den zweiten Blick. Begeistert auf den zweiten Blick. Mitfühlend auf den zweiten Blick. Enttäuscht auf den zweiten Blick. Viele Menschen, Momente und Emotionen nehmen wir beim ersten Mal nicht richtig wahr. Lucy van Kuhl besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage „Wann hab ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“, denn es lohnt sich auch ein zweiter, dritter, sechster Blick auf unsere Lebensroutine. Der erste Blick ist der intuitive, der zweite Blick kann der besondere sein, heißt es in der Ankündigung.