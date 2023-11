Lastwagen kollidiert bei Wendemanöver mit Auto

Auf rund 10.000 Euro beziffert die Polizei in ihrem Unfallbericht der entstandenen Schaden, den ein Lastwagenfahrer am Dienstagvormittag bei einem Wendemanöver in der Pfullendorfer Kasernenstraße angerichtet hat.

Als der 63-jährige Fahrere bemerkte, dass er in der Kasernenstraße falsch gefahren ist, setzte er an der Einmündung zum Haus Linzgau rückwärts zum Wenden an und übersah dabei einen dahinterstehenden Mercedes Vito. Trotz Hupen wurde das Auto rund drei Meter nach hinten geschoben, bis der Lastwagen zum Stehen kam.

Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.