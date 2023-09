Klostergeschichte(n) aus Pfullendorf

Eine Themenführung über Ordensschwestern im Mittelalter findet am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in Pfullendorf statt. Nur den Wenigsten ist bekannt, dass die ehemalige Reichsstadt Pfullendorf ab dem frühen Mittelalter auch Heimat verschiedener Ordensschwestern war. Die Pfullendorfer Gästeführerin nimmt mit auf eine Reise zu „Offensichtlichem“ aber auch „Verborgenem“ und gibt Einblicke in diese doch eher unbekannte Geschichte der Stadt. Im Fokus stehen der damalige Lebensalltag sowie das Wirken der Ordensmitglieder in Pfullendorf bis zur Schließung der Klöster aufgrund der Säkularisation. Die Kosten der Führung liegen bei fünf Euro pro Person, Kinder unter zwölf Jahren sind kostenfrei. Beginn der Führung ist bei der Musikschule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.