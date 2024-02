Holzbalken der Räuberbahn verschwinden kurzzeitig

In Vorbereitung auf den Saisonstart der Räuberbahn am Sonntag, 14. April, werden auch die Wartebänke an den Haltepunkten renoviert. Die Holzbalken werden in den kommenden Tagen entlang der gesamten Strecke von Pfullendorf nach Altshausen entfernt, wie die Stadt Pfullendorf mitteilt.

Nach einer kompletten Auffrischung durch die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Pfullendorf sollen diese rechtzeitig vor Saisonstart wieder montiert werden. Da die Abnahme und die Wiederanbringung wetterabhängig sind, habe der Verein keine genauen Termine festgelegt. „Aufmerksame Bürger brauchen sich also keine Sorgen zu machen, wenn in den nächsten Wochen die Wartebänke demontiert sein werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.