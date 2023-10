„Hofwelten“ starten auf dem Kästler Hof

Die neue Veranstaltungsreihe „Hofwelten ‐ regional genießen“ der Ferienregion Nördlicher Bodensee hätte vergangenen Samstag nicht besser starten können, schreibt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemitteilung. Den Auftakt machte der Kästle-Hof in Einhart. Die gesamte Familie ‐ vom jüngsten „Gette-Kind“ bis zum Opa ‐ war auf den Beinen und hat ihre Gäste bei herrlichstem Spätsommertag fachlich sowie kulinarisch überrascht.

Überaus kurzweilig wurde den etwa 15 Besuchern die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Hofes vorgestellt sowie die breitgefächerten Aufgabengebiete in den Bereichen Kartoffelanbau und Legehennen-Aufzucht ganz nach dem Motto „von der Pflanzung bis zur Küche“ und „vom Küken zum Ei“ präsentiert. Selbst der große Freilandstall der Legehennen durfte besichtigt und ein paar der gerade erst eine Woche alten Küken in die Hand genommen werden ‐ beides natürlich unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen.

In sämtlichen Bereichen werde Wert auf bestmöglichste Qualität, Ressourcen schonende Abläufe und die Wiederverwertung scheinbarer Abfallprodukte gelegt. So wird zum Beispiel die Hühner-Gülle gemischt mit Regenwasser als Dünger für die Kartoffeln eingesetzt. Die nicht verwertbaren Kartoffeln kommen in die Biogasanlage, gebrauchte Kartoffelsäcke werden auf Löcher geprüft und noch brauchbare wiederverwendet. Die Kartoffel-Pflanzmaschine wurde eigens technisch erweitert, um das kostbare Regenwasser auf dem Feld aufzufangen und für die Bewässerung der Pflanzen zu nutzen.

Die Legehennen werden bewusst als Küken gekauft und selbst großgezogen. Mehrere Impfungen werden kontrolliert durchgeführt, um die Herden vor Krankheiten zu schützen. Steht ein Umzug in den Freiluftstall an, wird dieser vorher aufs Gründlichste gereinigt. Gute und ausgiebige Ernährung sowie das von klein an gewohnte und quasi familiäre Umfeld sorgen für die braunen und weißen Eier.

Wöchentlich werden mehrere Wochenmärkte in der Umgebung bestritten, ein eigener Hofladen betrieben und darüber hinaus Gastronomiebetriebe sowie Lebensmittelmärkte mit frischen Kartoffeln und Eiern versorgt. Im Anschluss an die zweistündige Hofbesichtigung durften die Besucher an einer Freiluft-Tafel Platz nehmen und sich von einem befreundeten Koch der Familie mit frisch zubereiteten Kartoffel-Spezialitäten verwöhnen lassen.

Weitere Angebote im Rahmen dieses neuen Veranstaltungsformates sind eine Fahrradtour rund ums Pfrunger-Burgweiler Ried mit Verköstigung und Einblicken in die Haltung und Vermarktung der Riedweiderinder, eine Hofbesichtigung auf dem Amselhof, eine Likör- und Schnapsprobe bei der Hofbrennerei Schraudolf sowie ein Kochkurs auf dem Kartoffelhof Frick.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Ferienregion Nördlicher Bodensee / Tourist-Information Pfullendorf entgegen: unter 07552/251133 oder an [email protected]