Das „Safehouse“ in Pfullendorf hat einen neuen Pächter. Der Name mag verwirren, doch beim „Safehouse“ handelt es sich nicht - wie der Name vermuten lässt - um einen Zufluchtsort für Schutzbedürftige. Stattdessen bietet Christoph Caspers in dem Mannschaftsheim in der Pfullendorfer Stauferkaserne Burger, Spiegelei und Speck sowie diverse Pizzen an. Das kommt gut an.

Im Bundeswehrjargon bezeichnet ein Safehouse ein Haus außerhalb der Feldlager, in dem die Soldatinnen und Soldaten bei Bundeswehreinsätzen sicher sind. In Anspielung darauf sollen sie sich im Pfullendorfer „Safehouse“ zurücklehnen und entspannen können, erklärt Pressesprecher Andreas Steffan.

Neuer Pächter kennt die Kaserne

Zuständig hierfür ist seit wenigen Wochen Christoph Casper. Die Kaserne ist dem neuen Pächter allerdings keinesfalls fremd. Vor 20 Jahren leistete er seinen freiwilligen Wehrdienst in Pfullendorf im damals noch existierenden Offiziersheim, das gewissermaßen der Vorgänger des heutigen „Safehouses“ ist.

Früher hatten die einzelnen Dienstgradgruppen noch eigene Gaststätten. So gab es das Mannschaftsheim für die Mannschaften und eben auch das Offiziersheim für die Offiziere. Doch diese Unterteilung ist Geschichte. Das „Safehouse“ richtet sich mittlerweile an alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Nur in Ausnahmefällen bewirtet Caspers auch Externe, beispielsweise, wenn ein Turnverein die angrenzende Sporthalle mietet.

Für uns ist er eine Bereicherung, weil er frischen Wind reinbringt. Pressesprecher Andreas Steffan

Caspers sieht die Leitung des „Safehouses“ als den bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn an. Nach dem Wehrdienst, bei dem er laut Steffan „Blut geleckt“ habe, absolvierte er im Schlosshotel Lisl im bayrischen Hohenschwangau - in direkter Nachbarschaft zum Schloss Neuschwanstein - eine Ausbildung zum Koch. Nach weiteren Stationen übernahm Caspers die Küchenleitung in einer Klinik in Zwiefalten.

Nun führt er zusammen mit seiner 19-jährigen Tochter Celina und seinem 60 Jahre alten Vater Peter Mayer das Mannschaftsheim zunächst als Familienunternehmen. Aufgrund positiver Rückmeldungen aus dem Kreis der Soldaten konnte er sein Angebot bereits um Hörsaal- und andere Themenabende bis hin zu großen Geburtstagsfeiern ausweiten, teilt Steffan mit.

„Für uns ist er eine Bereicherung, weil er frischen Wind reinbringt“, so der Pressesprecher. Sollte der Erfolg weiter anhalten, plane Caspers sogar damit, weiteres Personal einzustellen.