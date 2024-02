Der Fachkräftemangel macht gerade vielen Unternehmen zu schaffen. Auch die Firma Waldvogel in Pfullendorf kennt das Problem. Die Chefs Eddi und Tim Waldvogel wollen dem entgegenwirken. Sie setzen seit wenigen Monaten auf ein spezielles Vier-Tage-Modell und die Digitalisierung, obwohl sie als Heizungstechnik-Betrieb mit einem 20-köpfigen Team vor einigen Herausforderungen stehen.

Die Umsetzung ihrer Vier-Tage-Woche beruht auf einer anderen Aufteilung der 40 Stunden. Von diesen wollen die beiden Chefs auch nicht weg, denn die Auftragslage sei so gut, dass die Monteure mit ihrer Arbeit nicht hinterherkommen. Ihnen steht aber offen, ob sie ihre Stunden an vier Tagen leisten oder an fünf.

So reagierten die Mitarbeiter

Entscheiden sie sich für die verkürzte Woche, können sie jeden zweiten Freitag freinehmen. „Das ist wie Gleitzeit, dafür war keine Vertragsänderung nötig. Für uns war das so am einfachsten“, sagt Tim Waldvogel, der Anfang des Jahres in die Geschäftsführung eingestiegen ist. Mehr sei nicht möglich, denn dann müssten die Baustellen häufiger warten - für die Kunden nicht so schön, ergänzt sein Vater.

60 Prozent waren erst einmal überfordert. Eddi Waldvogel

Die vorrangige Reaktion der Mitarbeiter zu Beginn: Widerstand. „60 Prozent waren erst einmal überfordert“, sagt Eddi Waldvogel. Doch als sie verstanden hatten, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, habe sich die Einstellung geändert.

Organisatorische Herausforderung

Auch der Senior-Geschäftsführer selbst war zuerst skeptisch: „Ich habe mich dagegen gesträubt, weil wir zu viel zu tun hatten.“ Aber sein Sohn überzeugte ihn, denn Tim Waldvogel habe überall von dem Wunsch nach der Vier-Tage-Woche gehört und schlussfolgerte einen Anreiz, um Mitarbeiter zu halten, aber auch neue zu gewinnen.

Das stellt die Firma organisatorisch vor Schwierigkeiten. Der Dienstplan entstehe schon ein Jahr im Voraus, um zu definieren, an welchen Freitagen sich die Monteure freinehmen dürfen.

Ein weiteres Problem: Obwohl Auszubildende das Angebot auch nutzen können, tun das nicht alle - und wer freitags im Dienst ist, muss einem Monteur zugewiesen werden, der an diesem Tag auch arbeitet.

Baustellenfortschritt kommt per Video rein

Eine Lösung, die das vereinfacht und auch den Alltag der Monteure erleichtern soll, ist das digitale Arbeiten. Jeder Mitarbeiter hat einen Tablet-PC, auf dem die früher analogen Daten abgespeichert sind, also Aufträge, Baustellen und sogar deren Fortschritt per Video. „Vorher gingen Zettel verloren oder die Absprachen waren schlechter, heute ist alles wesentlich einfacher“, sagt Eddi Waldvogel.

Ein weiterer Vorteil: Die Firma könne flexibler planen, weil sich jeder Monteur leichter in einen Auftrag einarbeiten kann. Auch die Büromitarbeiter haben Zugriff auf die Daten und Rechnungen. „Es geht nichts mehr verloren“, so Eddi Waldvogel. Er ergänzt: Seine Firma musste dafür viel Geld dafür ausgeben musste, so aber in die Zukunft investiert.