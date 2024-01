Die Polizei in Pfullendorf ist am Sonntagmorgen um 4 Uhr in die Heiligenberger Straße gefahren, weil sich dort eine Person unberechtigt auf einem Firmengelände aufgehalten hatte, wie das Polizeipräsidium Ravensburg meldet. Von einem Zeugen angesprochen flüchtete diese.

Als die Polizei den 31-Jährigen ausfindig machte, setzte sie Pfefferspray ein, weil er sich wehrte. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Außerdem drohen dem Mann Anzeigen, weil er seine persönlichen Daten zunächst falsch angab und weil die Polizei bei ihm zuhause Betäubungsmittel fand.