Großes Neujahrskonzert nach Wiener Tradition

Johann Strauß erlebt das Publikum im Rahmen der großen Neujahrskonzerte der Philharmonie der ehemaligen Habsburgischen Kulturmetropole Lemberg in der heutigen Ukraine im Jahr 2024. Die Philharmoniker aus Lemberg, dem heutigen Lviv aus dem Westen der Ukraine, sind seit vielen Jahren gern gesehener Gast in Deutschland. Trotz kriegsbedingt widriger Umstände sind sie am Montag, 1. Januar, ab 20 Uhr wieder in der Pfullendorfer Stadthalle zu Gast. Die Pflege der Musik der Mozart Familie ist dem Orchester mit seinem Direktor Voloymyr Syvokhip seit Gründung ein großes Anliegen, heißt esin der Ankündigung.

War doch der jüngste Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver, drei Jahre Musikdirektor in Lemberg. Aber auch die traditionelle Weltliteratur steht regelmäßig in den Konzertprogrammen der Lemberger Philharmoniker. Selbstverständlich dürfen zu den Neujahrskonzerten die Walzer und Polkas des großen Johann Strauß und der Radetzkymarsch Staatsphilharmonie Lemberg von Johann Strau Vater nicht fehlen, heißt es in der Vorschau weiter. Anna Shumarina (Sopran) studierte Opern- und Konzertgesang an der Nationalen Musikakademie „Mykola Lysenko“ in Lviv. Auftritte führten sie als Solistin der Staatsoper Lviv unter anderem nach Belgien und Frankreich.

Veranstalter ist die Stadt Pfullendorf.

Karten kosten zwischen 24 und 28 Euro und sind erhältlich bei der Tourist-Information, Telefon 07552-251131.