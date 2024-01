Die Staufer-Kaserne in Pfullendorf hat mit den Oberstabsgefreiten Christian G. und Severin H. erstmals in ihrer Geschichte zwei Soldaten in der Laufbahn der Mannschaften zu Korporalen befördert. Das ist verbunden mit weitreichenden Kompetenzen.

Im Jahr 2021 hatte das Bundesministerium der Verteidigung beschlossen, die Laufbahn der Mannschaften - der niedrigste Dienstgrad in der Bundeswehr - attraktiver zu machen.

Sie haben den neuen Dienstgrad verdient. Hauptmann Oliver Franke

Die leistungsstärksten Soldaten sollten die Möglichkeit des Aufstiegs bekommen: „Mit der Beförderung von Christian G. und Severin H. wurden die beiden leistungsstärksten Mannschaftssoldaten in Pfullendorf ausgewählt“, sagt Andreas Steffan, Pressebeauftragter am Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf.

Stolz auf die beförderten Kameraden sind Hauptmann Oliver Franke (links) und Stabsfeldwebel Matthias Senn (rechts). Christian G. und Severin H. sind die ersten Korporale am Standort. (Foto: Bundeswehr Pfullendorf )

Die Beförderung von Christian G. und Severin H. habe im Rahmen eines Antretens des Bereichs Unterstützung stattgefunden: „Sie haben den neuen Dienstgrad verdient“, beglückwünschte Hauptmann Oliver Franke die frisch beförderten Kameraden. Korporal ist als neuer Spitzendienstgrad in der Laufbahn der Mannschaften angesiedelt zwischen dem bisherigen Spitzendienstgrad Oberstabsgefreiter und Unteroffizier.

Besoldung steigt nun an

Steffan erklärt, dass die Auswahl der beiden Soldaten „im Rahmen der Besten-Auswahl“ erfolgt sei. „Das bedeutet, dass die größten Leistungsträger für eine Ernennung in Frage kommen“, so Steffan. Auch die Besoldung für einen Korporal steige an, Leistung solle sich schließlich lohnen.

Die Einführung der neuen Spitzendienstgrade sei notwendig und sinnvoll geworden, weil sich viele Mannschaftsmitglieder heute länger verpflichten würden als in früheren Zeiten: „Acht Jahre betrug da die durchschnittliche Verpflichtungszeit, heute sind es 15 Jahre und länger“, so der Pressebeauftragte.

Mit der zeitlich längeren Verpflichtung seien neue Aufgaben für die Betroffenen hinzugekommen, „die teils erheblich hochwertiger und verantwortungsvoller sind“.

Nachnamen werden nicht mehr genannt

Der Dienstgrad Korporal wird dauerhaft verliehen, kann den beiden Soldaten also nicht mehr weggenommen werden. Sie übernehmen künftig höherwertigere Aufgaben: „Statusmäßig sind beide nun die ranghöchsten Mannschaftsdienstgrade in der Staufer-Kaserne, was aber im täglichen Umgang mit ihren Kameraden keine Veränderungen mit sich bringt“, sagt Steffan.

Auffallend ist der dicke schwarze Balken, der die Schulterklappen der Korporale ziert. (Foto: Bundeswehr Pfullendorf )

Übrigens: Die Reduzierung der Namensnennung der Soldaten ganz grundsätzlich in Berichterstattungen auf den ersten Buchstaben des Nachnamens diene dem Schutz der Betroffenen, sagt Steffan. „In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Vorfällen, die eine solche Maßnahme notwendig machte“. Zudem habe aus den Persönlichkeitsrechten jeder Bundeswehrangehörige das Recht auf diese Handhabung.