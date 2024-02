Gottesdienst für Paare in Pfullendorf

Das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch lädt Paare jeglichen Alters und Konfession am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr in St. Jakobus, Pfullendorf zu einem „Gottesdienst für Paare“ ein. Der Gottesdienst wird von Dekanatsreferent Frank Scheifers zusammen mit einer Projektgruppe gestaltet. Der Chor „Impuls“ aus Neufra unter der Leitung von Patrick Rützel begleitet den Gottesdienst musikalisch. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht noch die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch im neuen Bürgersaal der Stadt Pfullendorf.