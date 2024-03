Gegen Straßenlaterne gefahren

Eine Straßenlaterne touchiert und anschießend das Weite gesucht hat im Laufe der vergangenen Woche ein unbekannter Autofahrer in der Hans-Ruck-Straße. Der Schaden an der nun eingedrückten und schräg stehenden Straßenbeleuchtung beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pfullendorf unter Telefon 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen. Gegen den Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.