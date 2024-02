Frau mit Baseballschläger niedergeschlagen und ausgeraubt

Eigenen Angaben zufolge ist am Donnerstagmorgen in der Straße „Am Litzelbacher Weg“ in Pfullendendorf eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit von einem Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Laut Mitteilung der Polizei soll der 20-Jährigen gegen 5.30 Uhr ein etwa 180 cm großer Mann mit einem Baseballschläger von hinten auf den Rücken geschlagen und deren Stoffbeutel samt darin befindlichem Wechselgeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags an sich genommen haben. Anschließend soll der Täter in Richtung „Im Goldäcker“ geflüchtet sein.

Der Unbekannte wird mit etwas bereiterer Statur beschrieben und trug offensichtlich weiße Nike Airforce Schuhe und einen Kapuzenpullover. Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Straße „Am Litzelbacher Weg“ aufgehalten haben oder die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.