Pfullendorf

Feuerwehr rückt zu kleinerem Brand aus

Pfullendorf / Lesedauer: 1 min

Zu einem glücklicherweise nur kleineren Brand sind am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr und die Polizei laut Bericht auf ein Freizeitgelände in der Straße Zum Eichberg ausgerückt. Auf einer Grünfläche waren Stroh– oder Düngereste in Brand geraten, wobei das nahgelegene Buschwerk durch den Regen noch feucht war und vom Feuer verschont blieb.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 15:07 Von: sz