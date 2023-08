Es gibt noch Karten für die Kastelruther Spatzen

Ein Brass– und Blasmusikfestival findet vom 31. August bis 3. September zum siebten Mal im Seepark Pfullendorf statt. Zusätzlich spielen dort am 30. August die Kastelruther Spatzen.

Der Veranstalter teilt mit, dass es für den Auftritt der Kastelruther Spatzen am Mittwoch, 30. August, noch Karten im Vorverkauf sowie möglicherweise Restkarten an der Abendkasse geben wird. Derzeit seien noch Tickets in allen Kategorien erhältlich, also Sitz– und Stehplätze. Der Vorverkauf läuft im Internet unter spatzenfest–party oder über die Telefonnummer 07552/3089708.

Von Donnerstag bis Sonntag treten danach Druckluft, die Blaskapelle Josef Menzl, die Kaisermusikanten, PSreloaded, Brasserie, Da Blechhauf’n und andere auf. Wer wann auftritt, finden Interessierte im Internet unter musikprob.party. Dort gibt es auch jeweils Vorverkaufskarten.

Laut Veranstalter soll es auch am Donnerstag, Freitag und Samstag eine Abendkasse geben, an der vor allem für 33 Euro die sogenannten Sundowner–Tickets erhältlich sind: Erhältlich ist es den ganzen Tag, Zutritt gewährt es aber erst ab 19.30 Uhr.

Am Sonntag ist der Eintritt auch in diesem Jahr frei. Bei Gottesdienst um 10.30 Uhr singt der Chor „Chips & Flips“.