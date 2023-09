Pfullendorf

Erster Jahrgang schließt generalistische Pflegeausbildung ab

Pfullendorf

Die Absolventinnen und Absolventen der Pflegefachkraft-Ausbildung nach der Zeugnisübergabe. (Foto: SRH Berufsfachschule Pflege Pfullendorf )

An der SRH Berufsfachschule Pflege in Pfullendorf feiern 25 Auszubildende ihre erfolgreich bestandene Examensprüfung für die generalistische Pflegeausbildung. Der Kurs ist der erste Jahrgang mit dem neuen Berufsbild, in dem die zuvor separaten Ausbildungsberufe für die Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege vereint wurden.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 13:41 Von: sz