Achtung, Senioren: Ein unbekanntes Pärchen hat sich am vergangenen Samstag unberechtigt Zugang zu Wohnungen in der betreuten Wohnanlage „Am Stadtweiher“ verschafft. Dabei nutzten sie einen unsäglichen Trick. Das Pärchen gab sich nämlich als Mitarbeiter der Spitalpflege in Pfullendorf aus.

Wie Polizeisprecher Christian Sugg bestätigt, soll die Frau an der Haustüre geklingelt und sich als Krankengymnastin ausgegeben haben. Daraufhin sei ihr in mindestens zwei Fällen geöffnet worden, weshalb sie sich gemeinsam mit ihrem Komplizen Zugang zur Wohnung verschaffen konnte.

Aktuell noch kein Diebstahl bekannt

Die Frau habe dann mit der „Arbeit“ am pflegebedürftigen Bewohner begonnen, währenddessen der Mittäter die Wohnung durchsuchte. „Nach bisherigen Ermittlungen ist dabei nichts entwendet worden“, sagt Sugg, das könne sich aber auch noch ändern.

Öffnen Sie die Haustüre grundsätzlich nur Personen, die Sie kennen. Spitalpflege Pfullendorf

Die Spitalpflege lässt mitteilen, dass die Polizei umgehend alarmiert und informiert worden sei, und weiter: „Das Entsetzen über die Tat und das ausgesprochen perfide Vorgehen ist groß.“ Polizeisprecher Sugg sieht den Fall ebenfalls als bizarr an, „diese Art von Trick hat es in der Region schon länger nicht mehr gegeben“, sagt er.

„Echte“ Mitarbeiter der Spitalpflege können sich ausweisen

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnlage sind zwischenzeitlich von der Spitalpflege Pfullendorf angeschrieben worden. Dabei sei unter anderem über das Verhalten in derartigen Situationen aufgeklärt worden.

Wörtlich heißt es in dem Brief, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt: „Wir bitten Sie, immer die Gegensprechanlage mit Bildübertragung zu nutzen. Öffnen Sie die Haustüre grundsätzlich nur Personen, die Sie kennen. Unseren Mitarbeitenden der Spitalpflege müssen Sie außerdem nicht öffnen, da wir Zugang zum Treppenhaus haben. Zudem können sich unsere Mitarbeitenden ausweisen.“

35 Wohnungen gibt es insgesamt

Das Betreute Wohnen „Am Stadtweiher“ wird durch die Spitalpflege Pfullendorf betreut. Die Spitalpflege ist eine städtische Einrichtung. Die Anlage besteht aus drei Gebäuden mit insgesamt 35 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Die Anlage wurde von der GSW erbaut.

Das ist die Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt: Die weibliche Person soll zierlich sein, etwa 1,60 Meter groß, schwarze Haare haben und gebrochenes Deutsch sprechen; er soll groß und kräftig gewesen und komplett in Weiß gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/20160.