Vor 15 Jahren hat seine Musikkarriere begonnen: Damals gewann der gebürtige Pfullendorfer Daniel Schuhmacher die sechste Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Heute lebt er wieder in seiner Heimat, macht aber immer noch Musik, auch wenn sich in der Zwischenzeit enorm viel getan hat.

Die Show Nachdem er die Castingshow im Mai 2009 gewonnen hat, erreichte sein erstes Album „The Album“ Platz eins der Charts in Deutschland und Österreich. „Wir haben es in vier Tagen aufgenommen“, erinnert sich der 36-Jährige. Es folgte eine Tournee. Schuhmacher singt bei der Formel 1 die Nationalhymne und spielt als Vorband von Simply Red.

Zweites Album und Preis Anfang 2010 gewann Schuhmacher, wie er selbst sagt überraschend, den Musikpreis Comet als bester Durchstarter und setzte sich unter anderem gegen Lena Meyer-Landrut durch. Er unterschrieb einen neuen Plattenvertrag und veröffentlichte im September ein weiteres Album, „Nothing to Lose“. Wieder folgte eine Tournee. Für ein halbes Jahr lebte er in Berlin, kehrte aber zurück nach Pfullendorf.

Neues Management und mehr Selbstverwirklichung Im Jahr darauf, 2011, wechselte Schuhmacher sein Management, um „selbst kreativ zu sein und Songs zu schreiben“, erzählt er. In diesem Jahr tritt er als Vorband von Sunrise Avenue auf, parallel schreibt er neue Lieder und zieht nach Köln.

Erstes Album in Eigenregie Ein Jahr lang arbeitet Schuhmacher am neuen Album, führt erstmals Regie. Dafür investiert er viel Geld, verdient nach der Veröffentlichung 2013 aber nur wenig Geld damit. Es folgen einige Konzerte. Im selben Jahr fängt der gelernte Industriekaufmann an, nebenbei in der Spedition seiner Eltern an zu arbeiten.

Outing und seine Folgen Bei den Green Tech Awards wird Schuhmacher gefragt, wer ihn begleitet. Als er von einem „Partner“ spricht, wird öffentlich, dass er homosexuell ist. „Ich habe das nie verheimlicht, aber auch nie darüber gesprochen“, sagt er. Daraufhin habe er einige Fans verloren, sei aber danach für etliche Christopher-Street-Day-Paraden gebucht worden und habe so zu sich stehen können.

Parallel lernt er Marcus Loeber kennen, der Werbelieder produziert. Beide arbeiten zusammen. Wieder wechselt er das Management, weil deren Erwartungen und Vorstellungen nicht mit seinen zusammenpassen. „Ich wusste, wo ich stehe, dass ich kein Superstar bin. Da war ich realistischer“, erinnert er sich.

Projekt mit neuem Namen Mit Loeber startet Schuhmacher das Projekt DSFZKE, kurz für „Diese Suche führt zu keinem Ergebnis“, ein „Neustart“, wie er sagt. Die erste Single erscheint 2016, doch an den früheren Erfolg kann das Duo nicht anknüpfen.

Eurovision Song Contest 2018 bekommt Schuhmacher die Einladung vom NDR für ein Camp, um mit anderen Musikern Lieder für den Eurovision Song Contest (ESC) zu schreiben. Als großer Fan des Wettbewerbs sei das für ihn eine große Ehre gewesen, sagt er.

Es entstehen drei Songs. Für eine Teilnahme am Vorentscheid hat es aber „knapp nicht gereicht“, wie er sagt, genauso wenig im Folgejahr. Die Lieder nimmt er trotzdem auf, darunter das ihm liebste „Skin I’m in“, das erst kürzlich erschienen ist. Im selben Jahr wird Schuhmacher für eine Dinnershow in Bregenz gebucht.

Eigenes Musiklabel 2020 gründet der frühere DSDS-Gewinner sein eigenes Musiklabel „Latitude Records“, produziert seine Lieder also seitdem noch selbstbestimmter. Darunter erscheint auch sein erstes Weihnachtslied. Es folgen weitere Songs.

Seit Oktober arbeitet Daniel Schuhmacher an der Musikschule Soundwerk in Bad Saulgau.

Rückzug und Neustart Nach einem schweren Unfall einer nahen Angehörigen pausiert Schuhmacher 2023 und konzentriert sich auf seine Familie. Trotzdem schreibt er an neuen Liedern und tritt auf „Patreon“ in Erscheinung, einer Plattform, auf der er seine Musik und seinen Alltag teilt und Fans Abos für Inhalte abschließen können. Außerdem startet er im Oktober als Gesangslehrer an der Musikschule Soundwerk in Bad Saulgau.

Die Musik ruht aber nicht. An seinem Geburtstag im kommenden April veröffentlicht er wieder einen neuen Song, „Say“. Auch wie es weitergeht, steht fest: Für 2025 hat er ein Engagement beim Musical „This is the Greatest Show“ und tourt damit durch Deutschland.