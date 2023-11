In Pfullendorf soll am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein Kind im Bereich des Wohngebiets Härle von Unbekannten in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein. Das wurde dem Polizeiposten Pfullendorf durch Angehörige mitgeteilt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Demnach hätte ein silberner Transporter mit drei Männern neben dem Kind gehalten und diesem ein Spielzeugauto geschenkt. Zuvor habe das Fahrzeug neben zwei Mädchen gehalten und diesen ebenso etwas geschenkt.

Der Polizeiposten Pfullendorf bittet aufmerksame Zeugen des Vorfalls sowie die Angehörigen der beiden Mädchen, sich unter Telefonnummer 07552/20160 zu melden, um diesen Sachverhalt einordnen zu können.