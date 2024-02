Dieser Zwei-Sterne-General kennt keine Angst

Zur Stauferkaserne in Pfullendorf gehört das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen (AZSO), in dem Soldaten in einer außergewöhnlichen Disziplin unterrichtet werden. In der sogenannten Combat First Responder (CFR)-Ausbildung geht es darum, Spezialkräfte in der Verwundeten-Erstversorgung im Gefecht auszubilden.

Der Kommandeur des Ausbildungskommandos Leipzig, Generalmajor Michael Hochwart, nutzte jetzt seinen Besuch beim AZSO, um sich unter anderem einen Überblick über die CFR-Ausbildungsmaßnahmen zu verschaffen.

Die Überwindung von Angst

Generalmajor Hochwart ließ sich auch die Überlebensausbildung im Außenlager Mottschieß erläutern. Dabei ließ es sich der ranghohe Offizier nicht nehmen, Hindernisse im Hochseilgarten, die zur Ausbildung, aber auch zum Überwinden von Angst dienen, selbst auszuprobieren.

Zu Beginn des eintägigen Besuchs erhielt der Zwei-Sterne-General durch den Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, Oberst Andreas Schmand, einen Lagevortrag zur Unterrichtung. Laut einer Pressemitteilung der Stauferkaserne wurde auch auf die Herausforderungen des AZSO mit Blick auf die Weiterbildung der Lehre eingegangen. Der General habe sich von der gesehenen Ausbildung und deren Qualität beeindruckt gezeigt.