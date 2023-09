Die Tourist–Information Pfullendorf bietet am Sonntag, 24. September, um 10.45 Uhr die Schauspielführung „Von Bürgern, Bier und alten Zeiten — die Schankmagd Josepha erzählt …“ an. Josepha schwätzt wie ihr der Schnabel gewachsen ist und plaudert so manche Geheimnisse der Stadt sowie Eigenheiten deren Bewohner aus. Der Stadtrundgang zeigt, wie das wirkliche Leben im Pfullendorf des Jahres 1774 war. Treffpunkt ist an der Sitzgruppe vor der Tourist–Information am Marktplatz.

Erwachsene bezahlen fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Eine Anmeldung bei der Tourist–Information unter 07552/251131 oder per Mail an tourist-i[email protected] ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich.