Bundeswehr verabschiedet drei Offiziere in Pfullendorf

Das Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ in Pfullendorf ist eine einzigartige Dienststelle in der Bundeswehr. Davon zeugte auch ein Appell in der Stauferkaserne. Fünf Freifallschirmspringer eröffneten aus luftiger Höhe die Verabschiedung und Übergabe von drei der fünf Inspektionen des Zentrums.

Oberstleutnant Sascha Zander, Leiter im Bereich Lehre und Ausbildung im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen, sprach vor den anwesenden Angehörigen und Weggefährten und den 140 angetretenen Angehörigen des Ausbildungszentrums von einem einschneidenden Tag, da mit dem Weggang dreier erfahrenen Inspektionschefs insgesamt 25 Jahre Infanterieexpertise verlorenen gehen. Zander zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass mit deren Nachfolgern drei erfahrene Offiziere gefunden werden konnten, die die Ausbildungsaufträge weiter fachlich und kameradschaftlich voranbringen werden.

Oberstleutnant Zander nahm dann die Übergaben vor. Die zweite Inspektion übernahm Major Markus Würdinger von Major Markus Martin, die dritte Inspektion wurde von Oberstleutnant Andreas Denz an Major Mark Volkenand und die Spezialausbildungskompanie 209 von Oberstleutnant Tim Christoph an Oberstleutnant Andreas Handschuh übergeben. Das Abspielen des Fallschirmjägerlieds „Rot scheint die Sonne“ beendete die Zeremonie. Oberst Andreas Schmand, Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, lobte in seiner Ansprache die Verabschiedeten. Sie haben hervorragendes für das Ausbildungszentrum geleistet. Ihre Leistungsbereitschaft und ihr „Soldaten-Lifestyle“ seien inspirierend, ansteckend und dadurch für viele junge Menschen motivierend.

„Sie sind Typen, wegen denen ich mich habe nach Pfullendorf versetzen lassen,“ erklärte der Kommandeur. Er verabschiedete anschließend Oberstleutnant Jan Edgmann vom Ausbildungsstab sowie Stabsfeldwebel Jürgen Zaja von der IV. Inspektion des Ausbildungszentrums in den Ruhestand. Abschließend zeichnete der Kommandeur die Oberstleutnante Tim Christoph, Andreas Denz und Markus Martin sowie Stabsfeldwebel Jürgen Zaja mit der Ehrennadel des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen aufgrund deren überdurchschnittlichen Leistungs- und Einsatzbereitschaft aus. Der Appell wurde mit dem Abspielen der Nationalhymne beendet.