„Bücher & Prosecco“ in der Stadtbücherei Pfullendorf

Unter dem Titel „Bücher & Prosecco“ lädt die Stadtbücherei Pfullendorf am Samstag, 2. März, um 16 Uhr in die Steinscheuer ein. Christel Freitag und Barbara Stoll präsentierenein gutes Dutzend Bücher, die sich zu lesen lohnen.

Die Literaturkennerin und ehemalige SWR-Redakteurin Christel Freitag stellt laut Vorschau charmant und versiert ihre persönlichen Lieblingstitel der vergangenen Monate vor. Feinsinnig, unterhaltsam und mit einem guten Gespür für lesenswerte Titel zeigt sie, was sich zu lesen lohnt. Dazu setzt Barbara Stoll, Schauspielerin sowie Senderstimme beim Kulturkanal ARTE und dem SWR, ausgewählte Textpassagen mit ihrer unnachahmlichen Stimme in Szene und gibt einen Einblick in die Lektüren.

Kartenreservierungen nimmt die Pfullendorfer Stadtbücherei unter Telefonnummer 07552/25-1200, entgegen.