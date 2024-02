BMW-Fahrer kracht gegen Baum und fährt weiter

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Schwende aus in Richtung Taisersdorf unterwegs und kam dabei in einer Linkskurve zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit dem noch fahrtüchtigen Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in der Unfallflucht und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Telefron 07552/2016-0 entgegen.