Eine Strafanzeige, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sind die Konsequenz einer Alkoholfahrt, bei der ein 33-Jähriger am Mittwochabend in der Alten Postgasse in Pfullendorf zwei Verkehrsunfälle verursacht hat. Ein Zeuge hatte laut Mitteilung der Polizei gegen 19.30 Uhr den Opelfahrer gemeldet, der mit seinem Wagen zunächst mehrmals gegen Bordstein geraten war und anschließend ein geparktes Auto touchierte.

Nachdem der Unfallverursacher kurz ausgestiegen war, setzte er seine Fahrt weiter fort, bevor er wenige hundert Meter weiter auf einem Parkplatz gegen einen Blumenkübel prallte. Insgesamt richtete der Mann bei den Unfällen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Bei der Kontrolle des Mannes stand der Grund für seine unsichere Fahrweise schnell fest: Ein Alkoholvortest bei dem 33-Jährigen ergab über zwei Promille.