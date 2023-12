Bastelnachmittag für geflüchtete Kinder

Am vergangenen Freitag haben Auszubildende des zweiten Lehrjahrs der SRH Berufsfachschule Pflege für geflüchtete Kinder aus der Ukraine einen gemeinsamen Bastelnachmittag zu Weihnachten veranstaltet. Seit Dezember 2022 sind die ukrainischen Familien in dem Gebäude des ehemaligen Krankenhauses in Pfullendorf untergebracht. Bereits kurz nach ihrem Einzug hatten Schüler der SRH Berufsfachschule Pflege eine gemeinsame Weihnachtsfeier organisiert. „Wir freuen uns, dass wir zum zweiten Mal eine solche Aktion anbieten können und hoffen, dass wir damit ein wenig Freude in die Herzen scheinen lassen können“, erklärt Schulleiterin Daniela Eichelmann. Gemeinsam mit circa acht Kindern im Kleinkind- und Grundschulalter und deren Eltern sowie Großeltern bastelten die Auszubildenden weihnachtliche Windlichter aus leeren Marmeladengläsern und buntem Papier, die die Kinder danach mitnehmen durften. Auch wurden zusammen Waffeln gebacken sowie Punsch aus Tee und Säften hergestellt. Die Zutaten haben die Schüler zum größten Teil selbst mitgebracht. Den geflüchteten Kindern ihre Zeit zu schenken und sich persönlich zu engagieren, war ihnen ein besonders großes Anliegen.