50-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ein 50 Jahre alter Autofahrer. Dies berichtet die Polizei. Der Toyota-Lenker war auf der L 268 von Mottschieß kommend in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr der L 194 kam er im Ausgang einer Kurve aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Der 50-Jährige hatte Glück im Unglück, er kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.