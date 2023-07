Weil er am Montagnachmittag mehrere Personen am Stadtsee in Pfullendorf verbal bedroht haben soll, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 34 Jahre alten Mann. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Alkoholisierte im dortigen Bereich ohne erkennbaren Grund unter anderem auch Kindern hinterhergelaufen sein und diesen gegenüber wahllos Bedrohungen ausgesprochen haben. Einen 27–Jährigen, der in die Situation eingriff, ging er ebenfalls verbal an, bevor er sich von der Örtlichkeit entfernte.

Weitere Betroffene werden in diesem Zusammenhang darum gebeten, sich unter Telefonnummer 07552/20160 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.