19–Jähriger fährt mit Transporter gegen Betonwand

Ein 19 Jahre alter Fiat–Fahrer ist mit seinem Transporter am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in Pfullendorf in der Straße „Mühlsteigle“ von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonmauer gefahren. Während der junge Mann glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Transporter rund 3000 Euro Sachschaden. Als Ursache gab der junge Mann an, dass er einem Hund habe ausweichen müssen. Der unbekannte Hund sei nach dem Überqueren der Straße unverletzt davon gelaufen.