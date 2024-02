Hintergrund

Was sind K.o.-Tropfen überhaupt?

Laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg zählen zu K.o-Tropfen die beiden Substanzen GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) und GBL (Gamma-Butyrolacton). GHB ist dabei auch unter dem Namen „Liquid Ecstasy“ bekannt und wurde früher in der Medizin als Narkosemittel eingesetzt. Seit 2002 unterliegt der Stoff dem Betäubungsmittelgesetz - Konsum und Handel sind in Deutschland seither verboten. GBL hingegen kann legal erworben werden und wird massenhaft in der Industrie als Reinigungmittel eingesetzt. Da GBL beim Konsum im Körper zu GHB umgewandelt wird, haben beide Stoffe letztendlich dieselbe Wirkung. Sie machen die Personen, denen sie verabreicht werden, handlungsunfähig und willenlos.