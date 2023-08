Otterswang

Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Otterswang / Lesedauer: 1 min

Hohen Schaden hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntagabend und Montagmittag an einem Auto in der Schmiedebühlstraße in Otterswang angerichtet. Mit einem unbekannten Gegenstand verursachte er laut Mitteilung der Polizei einen tiefen Kratzer an der gesamten Beifahrerseite des Fahrzeugs.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 15:19 Von: sz